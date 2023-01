Napoli | Fratelli d’Italia | “No alla demolizione dell’asilo nido Jemma”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “La vicendarispecchia a pieno il modus operandi di quest’amministrazione. Si è deciso di demolire senza alcun preavviso, ancor peggio l’assessora all’ istruzione Maura Striano, la quale non ha ancora comunicato dove verranno ricollocati i bambini nell’istituto coinvolto. Pertanto la struttura è un pezzo da 90 dell’architettura cittadina,un punto di riferimento per l’accoglienza dei neonati e bambini in età prescolare, si intervenga per riabilitare l’edificio, demolirla senza nemmeno aver avuto l’ok dsovrintendenza è un atto da chi di questa città poco tutela. La II Municipalità sia da supporto alle famiglie coinvolte, affinché si escluda categoricamente ladell’istituto”. Così in una nota stampa Antonio Quaranta, Direttivo ...