Napoli | crolla un’impalcatura in strada per il forte vento | il video della tragedia sfiorata

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania, con raffiche dimolto forti, ha causato il crollo di. Una, visto che l’episodio, avvenuto in via Aniello Falcone, ha interessato una zona molto trafficata. Solo la sorte ha fatto sì che al momento del cedimento non transitasse una vettura o un pedone. L’impalcatura era montata sulla facciata di uno stabile per lavori. La via è stata chiusa alla circolazione e sul posto sono intervenuti gli uominipolizia municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilmattino.it

