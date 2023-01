Napoli | crolla un ponteggio a Via Aniello Falcone | il video è da Final Destination

(Di martedì 17 gennaio 2023) Oggiè stata colpita dal maltempo, il forte vento ha causato il crollo di un’impalcatura a Via, una strada panoramica che sale verso il Vomero. Il, girato da un abitante della zona fa spavento. La sensazione è che si sia sfiorata una tragedia. Sempre a, a piazza Cavour, la caduta di un grosso albero ha causato un ferito. ? #Maltempo. #, per il forte ventoimpalcatura alta quattro piani in via. Un miracolo che non ci siano feriti ?? @TgrRaiCampania @TgrRai @RaiNews pic.twitter.com/1GdUchbjGR — Antonello Perillo (@anperillo) January 17, 2023 Nelgirato con lo smartphone si sentono due voci femminili, forse madre e figlia, chiamare i vigili del ...

Fanpage.it

Navigazione difficile nel golfo diI venti da sud ovest molto forti che soffiano da questa notte nel golfo distanno rendendo difficile la navigazione per Ischia e Procida. Sono sospesi ...Male, infine, la difesa della Juventus, il cui bunkersotto i colpi del(i bianconeri non prendevano gol da 8 partite). Un nome su tutti a simbolo del disastro Alex Sandro (19): ... Maltempo a Napoli, albero crolla sulle auto in sosta in piazza Cavour: un ferito Meteo Cronaca diretta: (Video) Napoli, crolla impalcatura a causa del forte vento, le immagini shock La forte ondata di maltempo ed i forti venti in atto sulla Campania, hanno causato il crollo di un ...Voragine ai Camaldoli, alberi crollati in diverse zone della città, come piazza Cavour e via Nuova Casoria. Al Corso Vittorio Emanuele una trave è crollata in strada tra lo spavento dei passanti. Il m ...