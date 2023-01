Napoli-Cremonese | rischio rinvio per maltempo? Ecco la notizia della radio ufficiale

(Di martedì 17 gennaio 2023) Al momento non c’è ildiper: a darnelaSSCKiss Kissannuncia che è stata prolungata l’allerta meteo aed in tutta la Regione Campania. Come riportato dalla redazione diGoal, il tempo peggiorerà nelle prossime ore, per cui oggi pomeriggio alle 17.30 è prevista una riunione del Comitato di Sicurezza con l’Amministrazione Comunale di, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine a cui parteciperà anche la SSC. Ricordiamo che la Protezione CivileRegione Campania ha prorogato fino alle ore 9 di giovedì 19 ...

Ottavi di finale di Coppa Italia , ecco le statistiche . Stasera alle 21,00 ilospita ladi Davide Ballardini: le due squadre si sono incrociate tre volte nel torneo con tre vittorie azzurre ed un punteggio complessivo di 5 - 0, due successi sono arrivati negli ...In serata in campoe Wolverhampton - Liverpool, nuova giornata di African Nations Championship. Successo del Leon in Liga MX e del Tirana in Coppa Albania Il programma di martedì 17 gennaio si è ...E’ stata prolungata l’allerta meteo a Napoli e in Campania. Non ci sono ancora notizie sull’eventuale apertura o chiusura delle scuole anche nella giornata di domani. Questo perchè dalle 17 di oggi po ...Il club azzurro, in collaborazione con lo sponsor EA7, arricchisce la collezione della stagione corrente con una maglia, in edizione limitata, dedicata alla festa degli innamorati. Verrà indossata que ...