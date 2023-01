Napoli-Cremonese ottavi coppa Italia | martedì 17 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 17 gennaio 2023) In una stagione ricca di soddisfazioni in campionato e in Champions League, dopo avere travolto la Juve 5-1 e alimentato la fuga in vetta alla classifica, per Spalletti c’è anche la prospettiva di ritrovare la Roma da avversario inin una parte di tabellone in cui ile i giallorossi potrebbero incontrarsi InfoBetting: Scommesse Sportive e