Napoli-Cremonese oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come seguire intv la sfida tra, valida per gli ottavi di finale della. Dopo lo splendido 5-1 alla Juventus, i partenopei tentano di avanzare anche nella competizione nazionale. Sulla loro strada la, che ha recentemente esonerato Alvini affidandosi a Ballardini. I ragazzi di Spalletti scenderanno in campo ampiamente favoriti, ma non dovranno affatto sottovalutare l’impegno. La sfida è in programma, martedì 17 gennaio alle 21:00 allo stadio Maradona ditv su5 esu Mediaset Play. SportFace.

Il, dopo la strepitosa vittoria ottenuta in campionato contro la Juventus , vuole proseguire il ... dove negli ottavi di finale si ritrova ad affrontare laultima in classifica. La ...Prima contro ultima, ma al 'Maradona', in occasione degli ottavi di finale, il volto disarà radicalmente diverso da quello di capolista e fanalino di coda in campionato. Luciano Spalletti farà tanto turn over, Davide Ballardini invece all'esordio sulla panchina vorrà ...Alle ore 21.00 di martedì 17 gennaio si gioca la partita Napoli-Cremonese, gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Ecco la guida completa su come seguire la diretta di que ...Proseguono questa settimana gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si riparte stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove i padroni di casa attendono la Cremonese del nuovo allenatore Da ...