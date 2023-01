Napoli-Cremonese | la società invita i tifosi ad anticipare l’arrivo allo stadio

Tutto Napoli

LA NOSTRA SCOMMESSAIl programma e i telecronisti su Mediaset di, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Maradona gli azzurri, reduci dalla roboante vittoria in campionato contro la Juventus, ospitano i lombardi alla ... Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese: almeno 9 cambi, out (ancora) Lozano Cremonese a Napoli: il video In vista di domani, la Cremonese è appena arrivata a Napoli e trascorrerà a notte all'Hotel di Palazzo Caracciolo, in ritiro fino a domani sera. (CalcioNapoli24) Alle 21 ...Pubblico delle grandi occasioni per l'esordio in Coppa Italia del Napoli contro la Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli nella serata odierna farà il suo debutto nella Coppa Italia ...