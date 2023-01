Napoli-Cremonese | i convocati di Spalletti | out Kvaratskhelia

CalcioNapoli24

Si comincia con. Giovedì menù ricchissimo con ben tre ...Mattinata di allenamento per ilche questa sera affronterà laal Maradona, in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte ... Napoli-Cremonese, i convocati: out Kvaratskhelia e Demme, il motivo La SSC Napoli ha pubblicato, sul suo profilo Twitter, la foto del Matchday, per ricordare la gara contro la Cremoneser, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle ore 21 ...L'allerta meteo agita la vigilia di Napoli-Cremonese. In queste ore, Lega calcio e autorità cittadine stanno valutando l'ipotesi, clamorosa, di rinvio del match di questa sera in ...