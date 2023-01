Napoli-Cremonese | i convocati di Spalletti | out Kvaratskhelia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilha reso nota la lista dei giocatorida Lucianoin vista della sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia contro la, in programma questa sera alle ore 21 al ‘Maradona’. Out, fermato da una sindrome influenzale che lo ha costretto a saltare l’allenamento odierno. Assente anche Demme per la nascita della figlia. Di seguito la lista completa. Idel: Meret, Marfella, Sirigu; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Min-Jae, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Zedadka; Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombelé, Zerbin; Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. SportFace.

CalcioNapoli24

