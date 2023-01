Napoli-Cremonese | i convocati di Spalletti Kvara e Demme assenti | ecco il motivo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilpubblica la lista deidi Lucianoper due motivi diversi Seduta mattutina di rifinitura per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ladi Davide Ballardini per l’ottavo di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio “Diego Armando Maradona” alle ore 21. La squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra.tskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera.non ha svolto l’allenamento e non sarà tra iper un lieto: la nascita della figlia. Questo è l’elenco completo dei calciatori arruolati ...

Calcio, Coppa Italia - Ottavi di finale: Napoli-Cremonese