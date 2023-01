Napoli-Cremonese domani in tv | data | orario | canale e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per gli ottavi di finale della. La capolista del campionato di Serie A si getta nella mischia anche nellanazionale e lo fa davanti al proprio pubblico. L’avversario sarà unache si presenterà acon un nuovo allenatore, vale a dire Ballardini. Il tecnico ha sostituito Massimiliano Alvini e proverà, nonostante solo un paio di allenamenti, a ridare fiducia a tutto l’ambiente grigiorosso. La sfida è in programma martedì 17 gennaio alle 21:00 allo stadio Maradona disu5 e insu Mediaset ...

Commenta per primo Ilnon si vuole fermare. Dopo il successo contro la Juventus che, unito al pari del Milan a ... Al 'Maradona' arriva ladel nuovo tecnico Davide Ballardini, a caccia ...Martedì 17 gennaiosaranno le prime a scendere in campo, con i campani che sulle ali dell'entusiasmo per il 5 - 1 ai danni della Juventus dovrebbero spuntarla senza troppi problemi ...Ultime notizie. È in programma per domani sera la partita di Coppa Itaia Napoli-Cremonese, ottavo di finale a gara unica: chi vince passa il turno ed ha accesso diretto ai quarti di finale della ...Napoli-Cremonese, la decisione di mister Luciano Spalletti spiazza i tifosi: domani può accadere l’inaspettato, manca solo l’ufficialità. Napoli-Cremonese è oramai alle porte. Domani sera, alle ore 21 ...