Napoli-Cremonese | c’è il debutto di Bereszynski In attacco Raspadori | Zerbin e Simeone

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ilha ufficializzato l’undici scelto per affrontare lain Coppa Italia, allo stadio Diego Armando Maradona. In porta nulla di nuovo: a presidiare ci sarà come sempre Alex Meret. Scelte diverse dal solito, invece, in tutti gli altri reparti. L’allenatore, Luciano Spalletti, ha deciso di dare più spazio a chi, normalmente, gioca di meno. Debutta, tanto per cominciare, con la maglia azzurra, il nuovo acquisto del, arrivato in prestito dalla Sampdoria qualche giorno fa. Accanto a lui ci saranno Juan Jesus, Ostigard e Olivera. A centrocampo, accanto a Ndombele, che Spalletti ci ha abituati a veder giocare in corso d’opera nelle ultime partite, ci sono Gaetano e Elmas, reduce dalla fantastica vittoria contro la Juventus. L’è tutto rinnovato. Il tridente è composto ...

CalcioNapoli24

: diretta tv e streaming, ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà visibile in esclusiva in diretta in ...Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italiae che sarà messa in vendita dal 17 gennaio alle ore 15 sul Web Store del, sull'Amazon Brand Store, ... La Cremonese è arrivata a Napoli! Accolta così dai napoletani a Palazzo Caracciolo | VIDEO e FOTO CN24 19.55 - Sono ufficiali le formazioni dell’ottavo di finale di Coppa Italia al Maradona tra Napoli e Cremonese. Spalletti opera un ampio turn over con ben 10 cambi. In porta niente esordio per Sirigu, ...Le formazioni ufficiali di Napoli e Cremonese scelte da Spalletti e Ballardini per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio ore 21 Le formazioni ufficiali di Napoli e ...