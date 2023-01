Napoli-Cremonese | allerta meteo scongiurata | si gioca regolarmente e a porte aperte

(Di martedì 17 gennaio 2023)allo stadio Maradona esie a. Nelle ultime ore, le condizionisul capoluogo partenopeo e in particolare nei pressi di Fuorigrotta avevano fatto preoccupare un po’ tutti, tanto che secondo quanto riferisce Il Mattino si è svolto nelle ultime ore un incontro tra i Vigili del Fuoco, i funzionari della Prefettura e gli emissari della Lega Serie A. Tutto ok, si può disputarel’incontro e non è necessario che si giochi achiuse. Attesi 32.000 spettatori per gli ottavi di Coppa Italia. SportFace.

Tutto Napoli

: diretta tv e streaming, ottavo di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà visibile in esclusiva in diretta in ...Allo stadio Maradona si è svolto un sopralluogo che ha visto impegnati i vigili del fuoco, incaricati della prefettura e delegati della Lega Calcio, ovviamente presenti i dirigenti del. Alla fine è arrivato l'ok: la gara si giocherà regolamente alle ore 21 e a porta aperte. Attesi circa 30mila tifosi. Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese: almeno 9 cambi, out (ancora) Lozano Napoli e Cremonese, che si trovano ai poli opposti della classifica di serie A, si affronteranno nella serata di martedì 17 gennaio, nel match in programma allo Stadio Maradona valido per l'accesso ai ...Brutte notizie per Luciano Spalletti, fuori per infortunio una pedina fondamentale della rosa, condizioni da valutare attentamente ...