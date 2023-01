Napoli-Cremonese a rischio rinvio?

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come riporta Il Mattino, per la gara di stasera di coppa italia tra, la Lega Calcio e autorità cittadine stanno valutando l'ipotesi clamorosa, deldel match in vista del peggiormento del tempo. La decisione definitiva è prevista intorno alle 17.30.

CalcioNapoli24

La pesantissima sconfitta nello scontro diretto contro ildeve essere lasciata alle spalle, adesso per la Juventus è tempo di pensare ai prossimi ... Bologna -) SANSONE: frattura ...Dopo l'allerta meteo diramata dalla regione Campania e la protezione civile, i vertici si ritroveranno per discutere della conferma della disputa della partita tra. Secondo quanto riferto dalla radio ufficiale del club azzurro Kiss Kiss, ilprenderà parte all'incontro tra i vertici prevista per le ore 17:00 Comments comments Napoli-Cremonese, i convocati: out Kvaratskhelia e Demme, il motivo La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino ...Dopo la manita rifilata in campionato alla Juventus di Allegri, il Napoli di Luciano Spalletti inizia il cammino in Coppa Italia e sfiderà la Cremonese, che ha appena affidato la panchina a Davide Bal ...