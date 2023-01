Napoli Cremonese 2-2 | pareggia Afen Gyan

Tutto Napoli

Il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Diego Armando Maradona,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ...In occasione del match di ottavi di finale di Coppa Italia 2022/23,sono scese in campo con delle maglie davvero inedite. Al Maradona infatti i padroni di casa hanno indossato una maglia biancorossa a tema San Valentino, mentre gli ospiti hanno ... Il Mattino - Napoli-Cremonese, c'è l'ok! Sopralluogo positivo, si gioca a porte aperte 87' - GOL DELLA CREMONESE! A sorpresa, arriva il pareggio degli uomini di Ballardini: cross dalla destra di Sernicola per Afena-Gyan che salta più in alto di Bereszynski e batte Meret. 55' - Elmas sca ...Ferrieri Caputi è stata al centro di alcune critiche per le scelte effettuate in due episodi specifici nel primo tempo ...