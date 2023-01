Napoli Cremonese 2-1 | inizia il secondo tempo

Tutto Napoli

con le magliette (quasi) al... contrario. Gli azzurri sono scesi in campo in tenuta biancorossa ' San Valentino ', mentre gli ospiti in maglia e pantaloncini blu molto acceso tanto ..., l'assegnazione del primo goal degli Azzurri ha destato non poche perplessità sui social. Ecco una rapida carrellata. Da pochi istanti si è chiuso la prima frazione di gioco al '... Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese: almeno 9 cambi, out (ancora) Lozano Tante le proteste dei giocatori del Napoli. 20' - Ancora avanti la Cremonese. Stavolta Okereke si mette in proprio, ma il suo mancino a incrociare è troppo stretto nella traiettoria e finisce sul ...48' - In questi primissimi minuti di ripresa Elmas e Zerbin hanno invertito le loro posizioni: il macedone agisce ora a sinistra, l'ex Frosinone a destra. 36' - RADDOPPIO DEL NAPOLIIIIIII! Uno-due paz ...