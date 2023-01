Napoli | c’è l’ok dell’Atalanta per Gollini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’Atalanta ha accettato di dare in prestito Pierluigi, estremo difensore attualmente alla Fiorentina Secondo quanto riportato da Calcio Atalanta, la società nerazzurra avrebbe accettato di girare in prestito Pierluigialfino a fine stagione. In cambio farà il percorso inverso Salvatore Sirigu che concluderà la sua stagione con la maglia viola. Uno scambio confermato anche dal direttore sportivo azzurro, Pierluigi Giuntoli, nel pre partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.