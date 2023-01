L'HuffPost

Gli ultimi dati che arrivano da Pechino " il primo calo della popolazione in oltre sessant'anni e una crescita del Pil di appena il 3% " sanciscono unadella Cina iniziata già da tempo. Pur essendo ancora considerata un Paese emergente, dove la povertà pesa ancora su una buona fetta della popolazione, la sua società e la sua economia hanno ...Quest'anno l'economiaè cresciuta appena del 3 per cento, molto al di sotto degli obiettivi ... Tuttavia, le nuove norme si stanno scontrando con unadelle abitudini dovute al caro vita ... Mutazione cinese, il Dragone ha perso slancio e non si riprenderà presto Gli ultimi dati che arrivano da Pechino – il primo calo della popolazione in oltre sessant’anni e una crescita del Pil di appena il 3% – sanciscono una mutazione della Cina iniziata già da tempo. Pur ...Per la Cina il mondo si è fermato al 2020. E non basterà il Capodanno lunare in arrivo a cambiare le cose. L'ondata di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il Paese, ha spinto ...