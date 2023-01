Mustang | cavalli di razza

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alla faccia dell'elettrico, della nuova tendenza che spinge l'auto verso l'inquinamento zero e anche però verso le emozioni zero. La nuovaGT fa una scelta opposta, tipica delle muscle car americane e riporta il mondo dell'auto sul pianeta terra. Non servono voli pindarici o idealizzazione del mezzo a quattro ruote, qui basta salire a bordo e accendere questo gioiello per palati fini: una vera e propria bestia da domare con tantie trazione rigorosamente posteriore. E' l'ultima creatura del marchio sportivo dell'Ovale Ford, che nacque da un'intuizione geniale nel 1964 e che da allora ha aperto un vero e proprio filone di sport e tradizione non solo a stelle e strisce. Un'auto vera, emozionale, per chi piace avere sensazioni forti anche a costo di qualche scomodità in più. Ma avere in garage un oggetto come questo fa tutta la ...