Musolino Civitavecchia | ' anche per Fiumicino previsti interventi di sviluppo'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - “Al momento si tratta di un'idea piuttosto embrionale, mancano alcuni passaggi amministrativi importanti, ne valuteremo l'impatto se e quando l'iter procederà, senza dimenticare che l'Adsp gestisceil porto die cheper esso sonoda Piano regolatoredidella funzione crocieristica che stiamo attivando e proseguiremo". Lo ha detto Pino, presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale durante una conferenza stampa per illustrare i dati delle crociere del 2022 e le previsioni 2023 del traffico crocieristico in merito al progetto Royal per realizzare un terminal fuori dalla giurisdizione dell'Adsp. "Il giorno che il progetto sarà più completo faremo ulteriori riflessioni, ...

Adnkronos

"Non solo Italcementi. È bene infatti sottolineare anche l'altra faccia della medaglia dell'accordo quadro che il sindaco Ernesto Tedesco ha firmato, assieme al presidente di ADSP Pinoe alla presenza del Ministro Matteo Salvini. Per effetto del progetto, finanziato con i fondi del PNRR, anche la zona di Fiumaretta sarà riqualificata e messa al servizio dello sviluppo del ...... il sottosegretario Claudio Durigon, il Presidente Pino, il Sindaco Ernesto Tedesco, e per il territorio l'onorevole Mauro Rotelli, sempre attento e vicino alle dinamiche di, ... Musolino (Civitavecchia), 'per 2023 ci sono presupposti per svolta positiva' (Adnkronos) – “Al momento si tratta di un’idea piuttosto embrionale, mancano alcuni passaggi amministrativi importanti, ne valuteremo l’impatto se e quando l’iter procederà, senza dimenticare che l’Ad ...Roma, 17 gen . – (Adnkronos) – Trend positivo per le navi da crociera per l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Lo rivela uno studio sull’andamento del settore crocieristico ‘Anno 2022 e Previ ...