Museo Alfa Romeo - Un anno pieno di eventi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 gennaio 2023) Con diversi anniversari alle porte, ilha già pronto un 2023 ricco di. Ben 12 sono le conferenze di "Backstage", la rassegna avviata quattro anni fa per approfondire la storia del Biscione, attraverso gli oggetti della Collezione conservati, appunto, "dietro le quinte". Per i visitatori dell'ingresso sarà gratuito, con tanto di parate e flash mob a fare da cornice sulla pista interna, mentre sul palco si alternerpiloti, storici, giornalisti ed ex dipendenti, chiamati a condividere con il pubblico le proprie esperienze dirette. Il calendario del 2023. Per ogni mese è previsto un tema diverso, dal prodotto all'industria, dai modelli di serie alle competizioni. Il primo evento, fissato per il 29 gennaio, è dedicato all'...