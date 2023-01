Muore a 66 anni Giovanni Puccio | ex sindaco e storico dirigente del Pd calabrese

(Di martedì 17 gennaio 2023) E’ morto a 66, dopo una lunga malattia, Giov, giàregionale del Pd. A dare notizia della scomparsa un post apparso sulla pagina facebook dei dem calabresi.aveva ricoperto incarichi ai vari livelli nel Pci, poi nel Pds e nei Ds. Era stato anchedi Botricello. Responsabile organizzativo regionale del Partito democratico, fino a qualche anno addietro aveva ricoperto la carica di coordinatore del Pd per l’area metropolitana di Reggio Calabria. “Il Partito Democratico della Calabria – è scritto nel testo – annuncia con dolore e commozione la dipartita del compagno Giovleale e solidale, per tutti amico sincero, uomo onesto e generoso. ...

La Stampa

Giallo su un fascicolo svanito. L'ex pm Capaldo: "Qualche prelato sa" . Purgatori: "Ratzinger e si apre l'inchiesta, coincidenza non da poco" Finalmente la Santa Sede ha deciso ...40e non ha ......vive insieme al marito e al figlio di nove. La donna sembra avere tutto quello che serve a condurre una vita quanto meno serena e pensa che tutto le sia dovuto. Ma quando il suo consorte... Giallo a Cosenza: ragazza di 17 anni muore subito dopo le dimissioni dall’ospedale E' morto a 59 anni per un malore improvviso il direttore generale dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, Salvatore Giuffrida. Lo comunica la direzione sanitaria dell'ospedale ...E' morto dopo quattro giorni di ricovero in rianimazione all'ospedale Gaslini di Genova. Troppo compromessa la situazione clinica di Andrea Demattei, il giovane di 14 anni di ...