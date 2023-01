Muore a 59 anni per un malore improvviso Salvatore Giuffrida | Dg del Policlinico San Martino di Genova

(Di martedì 17 gennaio 2023) E’ morto a 59per unil direttore generale dell’ospedaleSandi. Lo comunica la direzione sanitaria dell’ospedale genovese. “Tutta la direzione e i dipendenti del– si legge in una nota del San– si stringono attorno ai suoi familiari e insieme piangono la perdita del loro direttore generale”. Cordoglio per la scomparsa diè stato espresso anche dal presidente della Regione Liguria GiovToti e da tutti gli assessori della giunta regionale. “Oggi è un giorno triste – sottolinea Toti – la sanità ligure perde uno dei suoi pilastri e una delle sue migliori guide mentre tutti noi ...

