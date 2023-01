Mudryk al Chelsea | 'Mi ispiro a Ronaldo' VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riportato dal Times , il centrocampista del West Ham sarà oggetto di un'asta fra i Gunners ed il, pronto, dopoe Joao Felix, a soffiare un altro colpo ai rivali ...- 'Mykhailo ha il potenziale per una carriera da top, secondo me può vincere anche il ... ha bisogno di affetto, vedremo se rispetterà previsioni e potenzialità al'. MAC ALLISTER - '... Mudryk, mister 100 milioni dall'insonnia alla fede per Gesù Così il talento più puro del calcio ucraino, Mudryk, si trasferisce a Londra, sponda Chelsea, per 100 milioni di euro. Una cifra esagerata per un calciatore che ha mostrato le sue qualità solamente ...Non è il caso del Chelsea, per esempio, che sta letteralmente monopolizzando la scena con acquisti di lusso per dare un netto cambio di marcia alla sua stagione deludente, con gli arrivi di Mudryk e ...