Motomondiale | Yamaha Quartararo e Morbidelli ' Pronti e carichi'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Svelata la nuova livrea della M1 in Indonesia GIACARTA (INDONESIA) - Il team Monster EnergyMotoGP è pronto per il Mondiale 2023. A Giacarta, in Indonesia, svelata la nuova livrea alla presenza ...

Svelata la nuova livrea della M1 in Indonesia GIACARTA (INDONESIA) - Il team Monster EnergyMotoGP è pronto per il Mondiale 2023. A Giacarta, in Indonesia, svelata la nuova livrea alla presenza dei massimi dirigenti e dei piloti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il francese, vice ...Maio Meregalli, team director, ha introdotto i temi della nuova stagione: 'Per vincere in MotoGP devi avere la mentalità giusta. Devi essere forte, positivo, versatile, devi essere pronto a ... Yamaha in MotoGP, la nuova moto di Quartararo e Morbidelli. FOTO Svelata la nuova livrea della M1 in Indonesia GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) - Il team Monster Energy Yamaha MotoGP è pronto per il Mondiale ...A Giacarta, in Indonesia, è stata svelata la nuova livrea della Yamaha alla presenza dei massimi dirigenti e dei piloti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il francese è pronto a volare negli Stati ...