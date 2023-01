MotoGP | Quartararo e Morbidelli | “Siamo pronti | daremo tutto”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) A Giacarta, in Indonesia, è stata svelata la nuova livrea della Yamaha alla presenza dei massimi dirigenti e dei piloti Fabioe Franco. Il francese è pronto a volare negli Stati Uniti per allenarsi al meglio in vista dell’inizio del Mondiale. “La pausa invernale è stata a dir poco intensa – ha dichiarato il vice campione del mondo, che ha inizio dicembre ha si è infortunato alla mano facendo motocross – Ora il mio piano è andare negli Stati Uniti nella speranza di poter stare molto in moto. Di recente mi sono sottoposto ad alcuni accertamenti alla mano ed èa posto. Ho recuperato completamente”. “Il 2022 non è stato facile, le prestazioni della moto sono state un problema fin dall’inizio – aggiunge-. Ma sono molto contento dell’esperienza acquisita. Ho chiuso come vice campione ...