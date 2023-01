MotoGP | la nuova Yamaha si presenta a Jakarta | livrea con effetto “camouflage”

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Prima a svelarsi e prima in pista? Lo scopriremo. Nella giornata odierna, a, laha svelato laM1 che ha un obiettivo chiaro: vincere il titolo mondiale di2023. Con questo spirito sono animati i suoi due alfieri, il francese Fabio Quartararo (campione del mondo del 2021), e Franco Morbidelli, desideroso di riscattare un 2022 molto deludente. Non sarà certo un target facile perché la Ducati, nella stagione passata, ha fatto vedere una superiorità netta, specialmente dalla seconda parte di campionato. Un grande lavoro di squadra della Casa di Borgo Panigale che ha permesso a Francesco “Pecco” Bagnaia di conquistare l’iride, andando a rinverdire i fasti di Giacomo Agostini-MV Agusta, in fatto di binomi italiani vincenti nella massima cilindrata. Per concentrarsi in maniera specifica sul nuovo ...