Mostreremo tutto | la rivelazione bomba su Al Bano | Romina e Lecciso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il triangolo AlCarrisi,Power e Loredanaè sempre sui settimanali e sui siti di gossip. Ma in realtà, Ale Loredana sono ormai insieme da vent'anni fra alti e bassi e nonostante la presenza sempre importante della cantante americana. Ora a rivelare come sono davvero i rapporti in famiglia ci pensa Jasmine Carrisi, la figlia di Ale Loredana, che oggi, a ventuno anni, sta provando a fare la stessa carriera del suo celebre papà. "Sino a oggi i rotocalchi hanno sempre ingigantito la realtà. Molte persone pensano di saperedi noi, ma non è così", ha tuonato Jasmine Carrisi al settimanale Nuovo. La ragazza, insieme ai suoi genitori e al fratello minore AlJunior detto Bido, sarà presto protagonista del docu-reality I Carrisi. ...