Mosca nega il raid a Dnipro | ' il missile e' stato deviato'

Agenzia ANSA

di avere preso di mira il condominio di Dnipro, in Ucraina, colpito sabato da un missile che ha provocato, secondo l'ultimo bilancio, almeno 40 morti. La spiegazione piu' probabile, afferma ...continua a negare la responsabilità:"Le nostre forze armate non colpiscono edifici residenziali, ma obiettivi militari evidenti o mascherati",assicura il portavoce del Cremlino,Peskov,che punta ... Ucraina, Mosca nega il bombardamento del condominio a Dnipro ... Mosca nega di avere preso di mira il condominio di Dnipro, in Ucraina, colpito sabato da un missile che ha provocato, secondo l'ultimo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Soldati Kiev in Usa per addestramento su missili patriot LIVE ...