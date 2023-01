Morte Vialli | Dino Baggio | “Abbiamo preso tante sostanze in quel periodo | ho paura anch’io” Sabatini | “Sospetti giustificabili”

Il Fatto Quotidiano

In un'intervista molto a cuore aperto, Dino Baggio non ha nascosto una certa preoccupazione circa una cattiva abitudine di quegli anni in cui, insieme all'amico, calcavano i campi di gioco. ..., Dino Baggio: 'Ho paura. Bisognerebbe investigare sulle sostanze che prendevamo' Ladi Gianlucanon smette di far parlare. E di sensibilizzare attorno a una problematica ... Morte Vialli, Dino Baggio: “Abbiamo preso tante sostanze in quel periodo, ho paura anch’io” I calciatori nel passato erano meno controllati e ora Dino Baggio, dopo la morte di Gianluca Vialli, inizia ad avere paura. Ecco le dichiarazioni.Dino Baggio ha ipotizzato un collegamento tra le morti premature di alcuni ex campioni, tra cui quella di Gianluca Vialli.