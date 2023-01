Morta? Menomale che | la frase choc di Iva Zanicchi su Gina Lollobrigida

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ivaspiazza tutti. Con il suo modo di fare, spesso diretto, schietto e verace, la cantante ha commentato a Bella Ma la triste notizia della morte di. Di fatto la Zaniccchi addolorata per la scomparsa dell'attrice che ha fatto la storia del cinema italiano, si lascia andare a una considerazione che ha il sapore della gaffe: "Quando vedi questi signori, persone importanti che ci lasciano, ci lasciano un vuoto enorme certo, però onestamente io, sono sempre sincera poi me ne pento, ecco ma dentro dico ‘che se n'è andata via lei e non io'. Poi piango però, piango e prego perho pregato". Insomma laha fatto gli scongiuri a modo suo, forse in modo indelicato per farsi beffe della morte. Poi, nel corso dell'intervista, la ...