Monza | controlli straordinari in strade e negozi | 367 persone identificate

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Nell'ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio per contrastare il fenomeno di spaccio e criminalità diffusa di alcune aree della città died in particolare dei giardini di via Artigianelli, di via Gramsci, di piazza Cambiaghi, di corso Milano, del piazzale della stazione, di largo Mazzini, nella settimana compresa dal 9 al 15 gennaio scorso, su disposizione del questore della provincia die Brianza, Marco Odorisio, personale della questura, unitamente a equipaggi del reparto prevenzione crimine di Milano ed equipaggi della polizia locale di, hanno svolto una serie dinelle aree note per essere luogo di ritrovo didedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nell'area della ...