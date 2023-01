Monelli Kids e la polemica sulla piccola Ludovica Scognamiglio | il “manichino vivente” del web

Webboh

Belluno, Pro Loco di Ponte nelle Alpi, Comune di Ponte nelle Alpi e Unicef Comitato ...tutti a partire dai 5 anni SABATO 18 MARZO 2023 " ORE 18.00 CATTIVINI " Cabaret concerto per bimbi... Avete mai sentito la voce di Ludovica, la 12enne di “Monelli Kids” Ecco il primo video dove parla! Da qualche settimana sui social si rincorrono i video TikTok di Monelli Kids che hanno come protagonista Ludovica Scognamiglio, una giovane ragazzina che posa come modella per far vedere i vestiti gri ...Benoît Di Sabatino, CEO of Banijay Kids & Family, has joined the roster of speakers for the TV Kids Festival, set to take place February 7 to 10, which you can register for at no cost.