Agenzia ANSA

Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo, al termine del confronto sul presidenzialismo con la ministra Casellati, a cui ha partecipatoconto della Lega insieme all'altro ...... sui vari modelli esistenti in Europa e nel mondo, stiamo facendo un ragionamento di massima, di inquadramentocapire che riforma proporre qui". Lo ha detto Riccardo, presidente dei ... Molinari, per la Lega l'autonomia viene prima - Politica ma è evidente che per noi l'autonomia viene prima, anche perché ha un iter legislativo più semplice", ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Al confronto sul ...ROMA, 17 GEN - Le riforme del presidenzialismo e dell'autonomia differenziata "vanno di pari passo perché fanno parte entrambe del programma del centrodestra, ma è evidente che per noi l'autonomia vie ...