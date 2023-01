Moise Kean | scheda tecnica | vita privata e stipendio

Sportitalia

Continua Angel Di MariaArek Milik Carlo Pinsoglio Daniele Rugani Federico Gatti Mattia De Sciglio Kaio Jorge Marley Aké e Matias Soule 15 gennaio - 12:00... oltre che la parentela "di lusso" con il giocatore azzurro in forza alla Juve,. " Sono contento di ritrovare i compagni con cui ho giocato la Conference " dice l'attaccante gialloblù - . ... UFFICIALE Tre Fiori, acquistato Massimo Goh: è il cugino di Moise ... La Juventus per giovedì prevederà diversi cambi in vista della gara con il Monza. In porta confermato Perin, in difesa, Gatti, Rugani ed uno tra Alex Sandro, Danilo e Bremer, ...In vista del mercato estivo, la Juve guarda alla ricca Premier League per piazzare un colpo sul fronte offensivo: aperto il canale londinese ...