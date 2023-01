Moggi | 'Gli Agnelli si fanno la guerra fra di loro Ecco quanti punti di penalizzazione rischia la Juve'

Corriere dello Sport

ConNo,juventini lo sono con Spiezia. 'Mi delucidi il reato sportivo/ordinario. Grazie', scrive un utente con la faccina di John Elkann . 'Solo chi tifa Juve non capisce che uno quando è ...Queste le parole disui punti di penalizzazione della Juve: "La Juve al massimo rischia uno o ... L'ex direttore generale bianconero ha poi commentato lo scontro diretto tra il Napoli euomini ... L'anticipazione di Moggi: "Ecco quanti punti di penalizzazione prenderà la Juve" Moggi, secondo testimoni, ha seguito poi la partita dagli spalti: in fondo non c’è un Daspo che gli vieti di assistere alle partite, ma la sua presenza sul terreno di gioco nel pregara ha fatto ...Archiviati i Mondiali di Qatar 2022 ed in piena sessione invernale di calciomercato, il campionato di Serie A è tornato ad attirare su di se i riflettori degli addetti ai lavori. A tenere banco ancora ...