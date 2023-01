(Di martedì 17 gennaio 2023) “Siamo partiti di notte dalla costa della Libia. Ricordo che eravamo veramente tanti in un gommone che aveva poche possibilità di arrivare lontano. La paura era tanta, io non so neanche nuotare, in caso di incidente innon avrei avuto modo di salvarmi. C’erano bambini che piangevano e mi è anche capitato di aiutare qualcuno dei miei compagni di viaggio durante un attacco di panico. L’unica cosa che mi ha fatto distrarre in quel momento terrificante è stato vedere i delfini che ci hanno accompagnato per un tratto del viaggio. Dopo circa due giorni la Guardia Costiera ci ha trovati, ci ha accolti e portati fino a Siracusa”.lascia il Gambia all’età di 13 anni, approderà in Sicilia all’età di 15. È un minore non accompagnato e, dopo un breve periodo, verrà trasferito a Palermo. Qui entra in contatto con l’associazione ...

filodirettomonreale.it

... GAMBIA (4 - 4 - 2): Gayé; Sonko Sundberg, Gomez, Colley,; Touray, Bobb, Marreh, Janko; ... Jobe; Touray, Colley, Gomez, Jagne; Marreh;, Adams, Bobb, Barrow; Ceesay. Allenatore : ...(dal 10' st Colley E.), Barrow M., Bobb Y., Colley O., Gomez J.,A., Janko S. (dal 10' st Darboe E.), Marreh S. (dal 36' st Jobe B.),P. (dal 10' st Barrow Mo.), Sonko S. (dal 39' st ... Modou Jallow, il bambino giunto dal mare e accolto in una famiglia monrealese è uno dei “Volti di Monreale”. Samger FC defeated PSV Wellingara 1-0 during their match-day two fixture of The Gambia Football Federation (GFF) First Division League played at the Late Ousman Saho Football Field in Old Yumdum.Samger FC have won their second league game, while Real de Banjul were held. Banjul United also suffered a defeat during their league games played on Saturday.Samger FC defeated PSV Wellingara 1-0 ...