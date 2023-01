Adnkronos

Giallo in Emilia Romagna a Soliera, in provincia di, dove unè morto e due persone sono rimaste ferite, portate in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, in via Marconi, chiamati per una ...Ancora poco chiara la dinamica che avrebbe portato alla morte dell', a quanto pare un parente della coppia rimasta ferita. Potrebbe averli feriti, per un movente ancora tutto da chiarire, per poi ... Modena, uomo trovato impiccato in casa: feriti moglie e suocero Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita, impiccato, in un appartamento in via Marconi, nel modenese. All'interno della stessa abitazione anche la moglie e il suocero della ...Giallo in Emilia Romagna a Soliera, in provincia di Modena, dove un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite, portate in gravi ...