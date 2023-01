Modena | tragedia dopo una lite in famiglia | il marito picchia moglie e suocero e si impicca

(Di martedì 17 gennaio 2023) Unafamiliare finita innel Modenese. Un uomo di 68 anni mortoto e due persone ferite sarebbero stati trovati dai carabinieri in un’abitazione in via Marconi a Soliera. Da quanto riporta il Resto del Carlino, si tratterebbe delladel 68enne e il. Sarebbe stato l’uomo, che poi si è tolto la vita, a colpire laa martellate al culmine di unare per poi accanirsi sul, trasportato all’ospedale di Baggiovara in gravissime condizioni. La donna, come scrive il quotidiano locale, non sembra essere in pericolo di vita pur avendo riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre agli agenti che stanno cercando di ricostruire la ...

