(Di martedì 17 gennaio 2023) La UilRua comunica che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n 145 del 13.06.2022, ha integralmente accolto la tesi sostenuta dall’Ufficio Legale, riconoscendo la natura pattizia dellaprofessionale per la destinazione del personale della. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...a ciclo chiuso per lo sviluppo di batterie per la...'interno della partnership, il Politecnico di Milano mapperà le ... Naturalmente il produttoreinsiste particolarmente sul punto, ...... Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture,e ... sia in Italia che, nello specifico campo della ... Mobilità all’estero, Uil Scuola Rua: “Disapplicare disposizioni legislative che contrastano con il CCNL”