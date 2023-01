Miss Universo | ecco l’abito realizzato con linguette di lattine usate

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sfilare al concorso di bellezza più importante del mondo in un abito fatto con materiale riciclato. E’ ciò che ha fatto Anna Sueangam-iam,Thailandia 2022 che si è presentata sulla passerella diindossando un vestito fatto con ledelledi alluminio delle bibite, e piccoli diamanti incastonati.è stato ribattezzato “Hidden Precious Diamond Dress” ed è stato quello che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico, con le sue immagini che sono diventate subito virali in rete. Il concorso disi è concluso il 14 gennaio a New Orleans, Luisiana. A trionfare è stata l’americana R’Bonney Gabriel ma lapiù green di tutte è stata senza dubbio la giovane tailandese. ...

l'Adige

Torna a darsi appuntamento a Firenze, in occasione di Pitti Bimbo , l'della moda in taglie piccole. La tre giorni è ai blocchi di partenza domani, 18 gennaio, ... Kickers , John Richmond ,..."Se mi avessero dato la possibilità di scegliere tra, dribblare quattro uomini segnando un gol da trenta metri contro il Liverpool oppure andare a letto consarebbe stata una scelta ... Usa, niente corona per Stablum: «A Miss Universo ho capito di voler essere un esempio» Miss Universo, il concorso di bellezza più famoso e prestigioso al mondo, si è concluso sabato 14 gennaio a New Orleans, in Louisiana, dove hanno partecipato 84 donne provenienti dai paesi di tutto il ...Miss Minutes della serie Loki è protagonista di un video pubblicato recentemente sui social nel quale ripercorre alcuni dei momenti della Fase 4 e anticipa diversi dettagli della Fase 5 del Marvel ...