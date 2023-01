Ministero Made in Italy ha istituito tavolo permanente per politiche industriale sulla farmaceutica

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il ministro delle Imprese e delinAdolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini gli imprenditori delle FAB13, le tredici aziende italiane medio-grandi del farmaco aderenti a Farmindustria (Abiogen Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, Dompé, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, Mediolanum, Menarini, Molteni, Recordati e Zambon). L’incontro è stato utile per un confronto sulle necessità del comparto produttivo farmaceutico e sulle prospettive future di una filiera produttiva ritenuta strategica dal Governo Meloni non solo per la salute della popolazione ma anche per la produzione nazionale e la sfida geopolitica globale. Gli imprenditori hanno illustrato al Ministro i punti di forza dell’industriaitaliana ma anche i punti che potrebbero far crescere il comparto. “Questo incontro con un settore di eccellenza del ...