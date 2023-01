Ministero dell’Istruzione e del Merito | Versari non è più capo dipartimento Al suo posto torna Palumbo

Tecnica della Scuola

La parte economica: chiusa Per quanto riguarda il fronte degli au menti stipendiali , ile del Merito, entro pochi giorni, farà un'integrazione'atto d'indirizzo per ...Print this article Font size - 16 + In data 11 gennaio 2023 è stato pubblicato, sul sito web dele del Merito, alla pagina dedicata al " Pnrr ", l'Elenco degli Enti Locali potenzialmente destinatari del " Fondo Opere indifferibili 2023 ". Leggi il resto'articolo Ministero dell’Istruzione e del Merito, Stefano Versari lascia la carica di Capo dipartimento