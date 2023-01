ilGiornale.it

Presenti poi anche Seres, con il SUV 5 e il crossover 3 econ la Cooper SE, laPHEV oltre alla concept Aceman.Ovvero quelli come la Peugeot 2008, giocando sempre in "casa" Stellantis, oppure la. Un compito questo che la DS3 affronta ora proponendo nel design e sotto al vestito inediti ... MINI Countryman, il primo SUV non si scorda mai Annuncio vendita MINI Mini Countryman 1.6 Cooper S Countryman ALL4 usata del 2010 a Cuneo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...I prototipi della terza generazione della MINI Countryman sono tornati ancora una volta a girare in occasione dei necessari test invernali ...