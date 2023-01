Milly Carlucci non si ferma | Tutto sul nuovo programma

Leggi su formatonews

(Di martedì 17 gennaio 2023) La storica conduttrice di Ballando con le stelle si prepara ad un imminente ritorno in tv:sarà protagonista di due programmi di punta, l’iconica showgirl ormai è inarrestabile! Vediamo insieme i dettagli.si prepara ad un imminente ritorno in televisione, la conduttrice rimane un’importante risorsa per i vertici Rai.torna in tv, tutti i dettagli sui nuovi programmi – FormatonewsL’iconica artista ha appena assistito alla conclusione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, finale andata in onda precisamente il 23 dicembre. Eppure, sembra che il canale pubblico abbia intenzione di investire nuovamente nella talentuosa, tanto da renderla protagonista di due programmi ...