Milano | rischia di soffocare sulla metro per una pastiglia | 20enne salvato da un dipendente Atm

(Di martedì 17 gennaio 2023) Stava per morire soffocato per colpa di una. Si era incastrata in gola e non gli permetteva più di respirare. È successo ieri mattina, 16 gennaio. Alla fermata dellapolitana Zara, a, non c’è nessuno. Sono le 6.15 e la banchina è deserta. L’unica persona che può aiutarlo è undell’Atm, nel gabbiotto accanto ai tornelli. Ed è proprio questo lavoratore a salvare un ragazzo di 20 anni dalla morte per soffocamento, praticandogli la manovra di Heimlich. Ildell’azienda di trasporto pubblico milanese è già un eroe sui social. Alessio, questo è il suo nome, ha 28 anni, è di Monza e ha un passato come volontario per la Croce rossa. È stato assunto da poco, ma ha giàla vita di un ragazzo. Non appena lo ha visto, ha capito subito la gravità ...