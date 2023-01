Milano - Nell' Area B il calo del traffico è irrisorio | -0 | 8%

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 gennaio 2023) L'B non funziona. Quanto meno, se il suo scopo era ridurre il numero di ingressi di veicoli nel perimetro di. E i dati sono eloquenti: nel 2022, la media è stata di 630.104 vetture al giorno (tra le 7.30 e le 19.30, orario in cui vigono le limitazioni di accesso), pari a circa 407.068 vetture (gli accessi possono essere multipli). Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la diminuzione è irrisoria: 0,8%. E la flessione registrata in ottobre, mese d'entrata in vigore del divieto di circolazione per le Euro 2 a benzina e le Euro 5 diesel, è durata lo spazio di un mese, avendo già novembre riportato i valori ai livelli precedenti. Per contro, l'amministrazione locale non diffonde informazioni su quanto accade prima delle 7.30, probabilmente temendo di rivelare la crescita dei passaggi di chi ha anticipato l'ingresso in città per ...