Milano Moda Uomo | il lusso essenziale della responsabilità di Prada

(Di martedì 17 gennaio 2023) La salasfilataautunno-inverno 2023, organizzata all’interno del Deposito di Fondazione, rivela l’involucro reale dell’edificio spoglio e grezzo, mentre scenograficamente il soffitto si alza e si abbassa lentamente a trasformare la percezione e la prospettiva sui capi in sfilata. «Let’s talk about clothes» è il tema scelto da Miucciae Raf Simons per contestualizzare la loro esplorazionemaschile di stagione ae probabilmentetrasformazione generale del suo significato, oggi rivolto, in un eco abbastanza esteso con altri brand e aziende, al comfort, alla semplicità e alla intimità connessa al reale stile di ...