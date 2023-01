Milano | Martesana | Lega | «bivacchi | tossici | ubriachi | molestatori Situazione fuori controllo | sala e granelli non facciano gli struzzi»

Prima la Martesana

... "Il mondo nascosto delle piante rivelato", la microscopia in fluorescenza, con Cristina Lenardi, fisico, Università degli Studi die Alex Costa , biologo, Università degli Studi di. ...Tossici, senzatetto, ubriachi, molestatori e clandestini: c'è tutto il peggio del sottobosco dilungo il naviglio della, un tempo usata per le passeggiate dei residenti A Milano donati 571 ingressi "biglietto sospeso" Dal microcosmo al macrocosmo: una mostra all'oratorio Sant'Alessandro di Melzo sullo spazio in compagnia di Massimo Robberto, astrofisico dello Space Telescope Science Institute di Baltimora. Dallo sp ...L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha visitato questa mattina, martedì 17 gennaio, l'azienda agricola Mapelli di Bellinzago Lombardo per la tradizionale benedizione degli animali.