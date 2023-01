Milano | Granelli | ' bene operazione in Stazione centrale | ma interventi siano continuativi'

(Di martedì 17 gennaio 2023), 17 gen. (Adnkronos) - "Nelle città servonodi sicurezza, decisi ma soprattuttoper tutelare cittadini e imprese". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di, Marco, commentando gli esiti dell'interforze condotta nella zona delladi. "Il sindaco lo aveva chiesto negli incontri con i ministri a febbraio e novembre -ricorda-. Serve che il ministero dia a questore e prefetto uomini e donne delle forze dell'ordine". Del resto, "noi crediamo molto nella collaborazione. E come Comune e polizia locale lavoriamo insieme e stiamo facendo la nostra parte con le prime nuove 230 assunzioni di vigili ...

... nel 2022, ne abbiamo assunti 230', illustra l'assessore alla Sicurezza, Marco. E nel 2023 si proseguirà con le assunzioni (circa 260). Intanto, Sala chiede più polizia: 'Aè sciocco ...... esperto di affari internazionali con un passato alle Nazione Unite e poi all'Expo di, ... Questo procedimento porta alla formazione di "" di calce, che poi permettono l'autoriparazione. ... Milano: Granelli, ‘bene operazione in Stazione centrale, ma ... Milano, 17 gen. (Adnkronos) – “Nelle città servono interventi di sicurezza, decisi ma soprattutto continuativi per tutelare cittadini e imprese”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Sicurezza e Pro ...Tossici, senzatetto, ubriachi, molestatori e clandestini: c'è tutto il peggio del sottobosco di Milano lungo il naviglio della Martesana, un tempo usata per le passeggiate dei residenti ...